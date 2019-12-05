Отставку Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "Слуга народа"

Вопрос увольнения народного депутата Богдана Яременко повторно рассмотрят на заседании фракции "Слуга народа". Об этом журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, фракция не проговорили этот вопрос.

"Мы немного не подготовились и не проговорили этот вопрос на фракции. Сейчас немножко сбились с голосованием. Будем искать решение, или иные кандидатуры,или повторно ставить - еще не определено. Мы будем решать это всей фракцией", - заявил Арахамия .

По его словам, заседание фракции планируется собрать перед следующей пленарной неделей, который продлится с 16 по 20 декабря.

Напомним, глава подкомитета комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Павел Фролов заявил, что в регламентном комитете не исключают, что в Верховную раду внесут новое постановление об увольнении Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики.

5 декабря Рада отказалась назначать нового главу комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на замену Богдану Яременко.

2 декабря фракция "Слуга народа" определилась с кандидатурой на пост нового главы комитета по вопросам внешней политики. Так, решением фракции новым главой избрана Лиза Ясько.