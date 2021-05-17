Отставки в Кабмине: Криклия и Петрашко попросил уйти в отставку президент

Отставка Петрашко не является полностью неожиданной - в "Слуге народа" его стали критиковать сразу после назначения и уже полгода советовали уволить. В Офисе президента не спешили прощаться с Петрашко, пока не найдут потенциальную замену.

Что касается Криклия, то его фамилия также периодически "выстреливала", когда депутаты делились своими претензиями к Кабмину. Но его редко называли среди главных кандидатов "на вылет".

Криклий перешел в Кабмин из Рады еще во времена премьера Алексея Гончарука. Он был одним из немногих министров, сохранивших свое кресло во время перезагрузки правительства весной прошлого года.

Другие собеседники издания в президентской команде заявили, что против Криклия сыграли конфликты, которыми он обжился за период руководства МИУ.

"К уходу Криклия может быть причастен замглавы ОП Кирилл Тимошенко, у которого были не самые гладкие отношения с министром. Кроме того, у него сложились непростые отношения и с членами профильного комитета Рады", - сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Полгода назад среди нардепов говорили, что Тимошенко присмотрел кандидата на замену Криклию - главу Укравтодора Александра Кубракова. Его Кабмин и планирует предложить Раде в качестве нового главы Мининфраструктуры. Пост Кубракова, по прогнозам источников, может занять координатор "Большого строительства" Юрий Голик.