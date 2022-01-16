Отставка Шевы, депортация Джоко и первый матч Миколенко в АПЛ: главные события спорта недели

69 дней Шевы

Первый клубный тренерский опыт Андрея Шевченко вышел комом. Итальянская "Дженоа" уволила экс-наставника сборной Украины 15 января - всего спустя 69 дней после назначения. Примечательно, что последним матчам украинца у руля "грифонов" был матч 1/8 финала Кубка Италии против "Милана" - клуба, где Шева стал легендой, выиграл Лигу чемпионов и получил "Золотой мяч". В Милане, к слову, о своем кумире все еще помнят.

"Долгая история любви. Взгляд из Манчестера выгравирован в сердце. Шева - легенда навсегда", - баннер с такими словами фаны "россонери" вывесили во время матча с "Дженоа".

Фото: баннер фанов "Милана" в честь Шевченко (twitter.com/milanclubchile)

Сам матч был весьма конкурентным для генуезского клуба. "Милан" лишь за 16-ть минут до конца основного времени смог сравнять счет и перевести игру в овертайм, где все же смог дожать оппонента - 3:1 (Жиру, 74, Леао, 102, Селемекерс, 112 - Эстигор, 17). Однако в целом статистика Шевченко во главе "Дженоа" весьма грустная - 7 поражений, 3 ничьи и лишь одна победа в Кубке против не самой статусной "Салернитаны". Как результат "грифоны" оказались на 19-м месте в Серии А, отставая от 17-го места на 6 очков.

"Я много говорил с Шевченко. Общение не было проблемой. К сожалению, игра и результаты не улучшились. А для нас это очень важно. Мы поняли, что команде не хватает энергии, необходимой для матча с "Фиорентиной". Потому решили действовать быстро. Мы хотели быть честными с Шевченко. Быстрое решение часто является наилучшим… Команда должна получить положительный толчок как можно скорее", - так прокомментировал отставку украинца гендиректор "Дженоа" Йоханнес Шпорс.

Сам Шевченко пока свое увольнение не комментировал. А в СМИ уже появилась сумма возможной компенсации, которую должна будет выплатить тренерскому штабу Шевченко - порядка 20 миллионов евро. Кроме этого появилась информация о начале переговоров украинца с польским футбольным союзом относительно возможного назначения Шевы главным тренером сборной Польши. Возможно долго без работы он оставаться не будет.

Избавиться от короля

Правительство Австралии таки приняло повторное решение о депортации пока еще действующего чемпиона Australian Open серба Новака Джоковича. История длилась около двух недель. И, казалось, может закончиться хеппи-эндом для серба - первая апелляция теннисиста на отмену визы была выиграна и он даже смог провести тренировку на кортах Мельбурна. Но в пятницу, 14 января, персонально министр иммиграции Австралии Алекс Хоук отменил визу Джоковичу повторно.

Напомним, изначально проблемы с визой серба возникли из-за категорического отказа последнего от вакцинации. А в Австралии как раз ввели достаточно жесткие требования ко всем иностранцам - без вакцинации в страну не пускают. Сперва Джокович получил разрешение в связи с тем, что он переболел в середине декабря коронавирусом. После этого появлялась информация, что документы о болезни Джоковича могут быть поддельны.

В итоге первый турнир сезона "Большого шлема" пройдет без первой ракетки мира. Украинские теннисисты также не смогли пробиться в основную сетку турнира, который, к слову, начнется уже в ночь на 17 января.

Отметим, что одним из украинцев, который пытался пробиться на турнир через квалификацию был Сергей Стаховский, который после поражения от американца Джеффри-Джона Вулфа (3:6, 4:6) объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас ему 36 лет.

А вот среди женщин Украину будут представлять аж пять теннисисток - Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Главная звезда украинского тенниса Свитолина пока выглядит не очень уверенно - оба стартовых матча в 2022 году украинка проиграла.

Неоднозначный дебют Миколенко в АПЛ

Вслед за первым матчем в футболке "Эвертона" Виталий Миколенко дебютировал и в английской Премьер-лиге. Украинец и после кубкового матча против "Халла" (3:2 победа "Эвертона") вышел в старте "ирисок" на матч чемпионата против одного из аутсайдеров "Норвича". Однако первый матч в АПЛ для Миколенко вышел неоднозначным. Его команда уступила 1:2. Сам украинец во второй половине чуть не привез гол в свои ворота - отпасовал на кипера, не заметив игрока соперника. Благо оппонент подарком не воспользовался. А затем стал автором предголевой передачи - Миколенко подобрал мяч после подачи с углового и повторно навесил в штрафную "Норвича", где после неудачного выноса шедевр сотворил Ришарлисон, пробив в падении через себя в сетку.

В целом за матч украинец получил достаточно хорошие оценки, даже не смотря на обидную обрезку. Статистический портал WhoScored оценил его игру на 6.8 балла, что является третьей лучшей оценкой среди игроков "Эвертона" - выше только у Ришарлисона (7.7) и Годфри (7.0). Столько же, как и у украинца, имеют Калверт-Льюис и Грэй.

Однако не очень удачные результаты "ирисок" таки привели к отставке испанца Рафаэля Бенитеса, который и был инициатором прихода Миколенко в "Эвертон". В последних 13-ти матчах АПЛ ливерпульцы смогли одержать лишь одну победу.

Опыт для гандбольной сборной

Сборная Украины по гандболу стартовала в групповом раунде чемпионата Европы. В группу украинцы попали явно не самую легкую - с олимпийскими чемпионами Токио Францией, вице-чемпионами Европы Хорватией и достаточно мощная Сербия. Украина же пока в топ сборных по гандболу не входит. Поэтому и надежд на успех на этом ЧЕ особых не было - сам турнир по большей части рассматривался как возможность получения опыта для дальнейших результатов.

После двух туров Украина еще не лишилась теоретических шансов на выход из группы. Хотя оба матча и проиграла - Сербии (23:31) и Франции (23:36). Но благодаря победе Хорватии в очном матче с Сербией, украинцы еще могут занять проходное место. Для этого необходимо 17 января в заключительном матче группового раунда обыгрывать Хорватию и надеяться на победу Франции над Сербией. В этом случае судьба путевки в плей-офф будет решаться по разнице мячей. Причем приоритетной буде разница в очных встречах между командами с одинаковым количеством очков - Украиной, Сербией и Хорватией. Поэтому украинцам обязательно нужно побеждаться с разницей не менее 13 мячей. Если победа будет с преимуществом в 14 голов, то "желто-синие" гарантировано проходят дальше.

К слову, лидер Украины Дмитрий Горига с 13 голами является одним из самых результативных игроков ЧЕ - больше только у датчанина Миккеля Хансена (17) и шведа Хампуса Ванне (14).

Результаты группы C

13 января

Сербия - УКРАИНА 31:23

Хорватия - Франция 22:27

15 января

Франция - УКРАИНА 36:23

Хорватия - Сербия 23:20

17 января

УКРАИНА - Хорватия (начало матча в 19:30, трансляция на телеканале Xsport)

Франция - Сербия (начало в 21:30)

С прицелом на ОИ

До Олимпиады-2022 остался лишь один биатлонный этап Кубка мира. На предпоследнем перед Играми этапе в немецком Рупольдинге сборные, в основном, рассматривали своих спортсменов относительно готовности к главным соревнованиям четырехлетия. Украина не была исключением. Но если мужской команде удается показывать достаточно стабильные результаты, то в женской сборной все еще существенная неопределенность. Этап в Рупольдинге пропускала капитан Елена Билосюк (Пидгрушна). А результаты гонок вряд ли можно занести в актив украинкам. Единственной биатлонисткой, которая в спринте и преследовании набирала очки среди представительниц Украины - Юлия Джима. Хотя больших успехов и у нее не было - 37-е место в спринте и 23-е в преследовании. Эстафету украинки также провалили - лишь девятое место, при этом после первого этапа "желто-синие" и вовсе шли 21-ми.

А вот наши мужчины две первые гонки - спринт и эстафету, провели весьма даже удачно. В спринте Дмитрий Пидручный показал седьмой результат, а Богдан Цимбал, Артем Прима и Антон Дудченко попали в топ-30. В эстафете также были близки к подиуму, но финишировали лишь в цветочной церемонии - на шестом месте. Правда, абсолютно провальной было преследование - Пидручный, Цимбал, Прима и Дудченко оказались за пределами топ-40.

Мужчины

Спринт

7. Дмитрий Пидручный (0+1) +47,1

17. Богдан Цымбал (0+1) +1:01,8

22. Артем Прима (0+1) +1:06,9

26. Антон Дудченко (1+0) +1:15,1

90. Артем Тищенко (0+2) +2:36,7

Преследование

40. Дмитрий Пидручный (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цымбал (1+1+1+2) +3:08,1

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4

Эстафета

6. Украина (0+6) +1:44,9

Женщины

Спринт

37. Юлия Джима (1+0) +1:45,8

41. Ирина Петренко (0+0) +1:56,5

47. Валентина Семеренко (1+0) +2:03,9

82. Дарья Блашко (1+0) +2:59,0

88. Анастасия Меркушина (1+1) +3:09,4

Преследование

24. Юлия Джима (1+1+0+1) +2:37,3

33. Ирина Петренко (0+0+1+0) +3:05,7

Эстафета

9. Украина (0+6) +2:41,2