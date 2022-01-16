Відставка Шеви, депортація Джоко і перший матч Миколенка в АПЛ: головні події спорту тижня

69 днів Шеви

Перший клубний тренерський досвід Андрія Шевченка вийшов грудкою. Італійська "Дженоа" звільнила екс-наставника збірної України 15 Січня - всього через 69 днів після призначення. Примітно, що останнім матчам українця біля керма "грифонів" був матч 1/8 фіналу Кубка Італії проти "Мілана" - клубу, де Шева став легендою, виграв Лігу чемпіонів і отримав "Золотий м'яч". У Мілані, до слова, про свого кумира все ще пам'ятають.

"Довга історія кохання. Погляд з Манчестера вигравіруваний у серці. Шева-легенда назавжди", - банер з такими словами фани" россонері "вивісили під час матчу з"Дженоа".

Фото: банер фанів "Мілана" на честь Шевченка (twitter.com/milanclubchile)

Сам матч був вельми конкурентним для генуезького клубу. "Мілан" лише за 16-ть хвилин до кінця основного часу зміг зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм, де все ж зміг дотиснути опонента - 3:1 (Жиру, 74, Леао, 102, Селемекерс, 112-Естігор, 17). Однак в цілому статистика Шевченка на чолі "Дженоа" вельми сумна - 7 поразок, 3 нічиї і лише одна перемога в Кубку проти не самої статусної "Салернітани". Як результат "грифони" опинилися на 19-му місці в Серії А, відстаючи від 17-го місця на 6 очок.

"Я багато говорив з Шевченком. Спілкування не було проблемою. На жаль, гра і результати не покращилися. А для нас це дуже важливо. Ми зрозуміли, що команді не вистачає енергії, необхідної для матчу з "Фіорентиною". Тому вирішили діяти швидко. Ми хотіли бути чесними з Шевченком. Швидке рішення часто є найкращим ... Команда повинна отримати позитивний поштовх якомога швидше", - так прокоментував відставку українця гендиректор "Дженоа" Йоханнес Шпорс.

Сам Шевченко поки своє звільнення не коментував. А в ЗМІ вже з'явилася сума можливої компенсації, яку повинна буде виплатити тренерському штабу Шевченка - близько 20 мільйонів євро. Крім цього з'явилася інформація про початок переговорів українця з польським футбольним союзом щодо можливого призначення Шеви головним тренером збірної Польщі. Можливо довго без роботи він залишатися не буде.

Позбутися короля

Уряд Австралії таки прийняв повторне рішення про депортацію поки ще чинного чемпіона Australian Open серба Новака Джоковича. Історія тривала близько двох тижнів. І, здавалося, може закінчитися хепі-ендом для серба - перша апеляція тенісиста на скасування візи була виграна і він навіть зміг провести тренування на кортах Мельбурна. Але в п'ятницю, 14 Січня, персонально міністр імміграції Австралії Алекс Хоук скасував візу Джоковичу повторно.

Нагадаємо, спочатку проблеми з візою серба виникли через категоричну відмову останнього від вакцинації. А в Австралії якраз ввели досить жорсткі вимоги до всіх іноземців - без вакцинації в країну не пускають. Спершу Джокович отримав дозвіл у зв'язку з тим, що він перехворів в середині грудня коронавірусом. Після цього з'являлася інформація, що документи про хворобу Джоковича можуть бути підроблені.

У підсумку перший турнір сезону "Великого шолома" пройде без першої ракетки світу. Українські тенісисти також не змогли пробитися в основну сітку турніру, який, до слова, почнеться вже в ніч на 17 січня.

Відзначимо, що одним з українців, який намагався пробитися на турнір через кваліфікацію був Сергій Стаховський, який після поразки від американця Джеффрі-Джона Вулфа (3:6, 4:6) оголосив про завершення професійної кар'єри. Зараз йому 36 років.

А ось серед жінок Україну представлятимуть аж п'ять тенісисток - Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська. Головна зірка українського тенісу Світоліна поки виглядає не дуже впевнено - обидва стартові матчі в 2022 році українка програла.

Неоднозначний дебют Миколенко в АПЛ

Слідом за першим матчем у футболці "Евертона" Віталій Миколенко дебютував і в англійській Прем'єр-лізі. Українець і після кубкового матчу проти "Халла" (3: 2 перемога" Евертона") вийшов у старті" ірисок "на матч чемпіонату проти одного з аутсайдерів"Норвіча". Однак перший матч в АПЛ для Миколенка вийшов неоднозначним. Його команда поступилася 1: 2. Сам українець у другій половині мало не привіз гол у свої ворота - відпасував на кіпера, не помітивши гравця суперника. Благо опонент подарунком не скористався. А потім став автором передголової передачі - Миколенко підібрав м'яч після подачі з кутового і повторно навісив у штрафну "Норвіча", де після невдалого виносу шедевр створив Рішарлісон, пробивши в падінні через себе в сітку.

В цілому за матч українець отримав досить хороші оцінки, навіть не дивлячись на прикру обрізку. Статистичний портал WhoScored оцінив його гру на 6.8 бала, що є третьою кращою оцінкою серед гравців "Евертона" - вище тільки у Рішарлісона (7.7) і Годфрі (7.0). Стільки ж, як і в українця, мають Калверт-Льюїс і Грей.

Однак не дуже вдалі результати "ірисок" таки призвели до відставки іспанця Рафаеля Бенітеса, який і був ініціатором приходу Миколенка в"Евертон". В останніх 13-ти матчах АПЛ ліверпульці змогли здобути лише одну перемогу.

Досвід для гандбольної збірної

Збірна України з гандболу стартувала в груповому раунді чемпіонату Європи. До групи українці потрапили явно не найлегшу - з олімпійськими чемпіонами Токіо Францією, віце-чемпіонами Європи Хорватією і досить потужна Сербія. Україна ж поки в топ збірних з гандболу не входить. Тому і надій на успіх на цьому ЧЄ особливих не було - сам турнір здебільшого розглядався як можливість отримання досвіду для подальших результатів.

Після двох турів Україна ще не втратила теоретичних шансів на вихід з групи. Хоча обидва матчі і програла - Сербії (23:31) і Франції (23: 36). Але завдяки перемозі Хорватії в очному матчі з Сербією, українці ще можуть зайняти прохідне місце. Для цього необхідно 17 січня в заключному матчі групового раунду обігравати Хорватію і сподіватися на перемогу Франції над Сербією. У цьому випадку доля путівки в плей-офф вирішуватиметься за різницею м'ячів. Причому пріоритетною буде різниця в очних зустрічах між командами з однаковою кількістю очок - Україною, Сербією та Хорватією. Тому українцям обов'язково потрібно перемагатися з різницею не менше 13 м'ячів. Якщо перемога буде з перевагою в 14 голів, то "жовто-сині" гарантовано проходять далі.

До слова, Лідер України Дмитро Горига з 13 голами є одним з найрезультативніших гравців ЧЕ - більше тільки у датчанина Міккеля Хансена (17) і шведа Хампуса ванні (14).

Результати групи C

13 січня

Сербія - Україна 31:23

Хорватія-Франція 22:27

15 Січня

Франція - Україна 36:23

Хорватія-Сербія 23:20

17 січня

Україна - Хорватія (початок матчу о 19:30, трансляція на телеканалі Xsport)

Франція-Сербія (початок о 21:30)

З прицілом на ОІ

До Олімпіади-2022 залишився лише один біатлонний етап Кубка світу. На передостанньому перед Іграми етапі в німецькому Рупольдингу Збірні, в основному, розглядали своїх спортсменів щодо готовності до головних змагань чотириріччя. Україна не була винятком. Але якщо чоловічій команді вдається показувати досить стабільні результати, то в жіночій збірній все ще суттєва невизначеність. Етап у Рупольдингу пропускала капітан Олена Білосюк (Підгрушна). А результати перегонів навряд чи можна занести в актив українкам. Єдиною біатлоністкою, яка в спринті і переслідуванні набирала очки серед представниць України - Юлія Джима. Хоча великих успіхів і у неї не було-37-е місце в спринті і 23-е в переслідуванні. Естафету Українки також провалили-лише дев'яте місце, при цьому після першого етапу "жовто-сині" і зовсім йшли 21-ми.

А ось наші чоловіки дві перші гонки-спринт і естафету, провели вельми навіть вдало. У спринті Дмитро Підручний показав сьомий результат, а Богдан Цимбал, Артем Прима і Антон Дудченко потрапили в топ-30. В естафеті також були близькі до подіуму, але фінішували лише в квітковій церемонії - на шостому місці. Правда, абсолютно провальною було переслідування-Підручний, Цимбал, Прима і Дудченко опинилися за межами топ-40.

Чоловік

Спринт

7. Дмитро Підручний (0+1) + 47,1

17. Богдан Цимбал (0+1) +1: 01,8

22. Артем Прима (0+1) +1: 06,9

26. Антон Дудченко (1+0) +1:15,1

90. Артем Тищенко (0+2) +2: 36,7

Переслідування

40. Дмитро Підручний (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цимбал (1+1+1+2) +3:08,1

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4

Естафета

6. Україна (0+6) +1:44,9

Жінка

Спринт

37. Юлія Джима (1+0) +1: 45,8

41. Ірина Петренко (0+0) +1: 56,5

47. Валентина Семеренко (1+0) +2: 03,9

82. Дар'я Блашко (1+0) +2: 59,0

88. Анастасія Меркушина (1+1) +3: 09,4

Переслідування

24. Юлія Джима (1+1+0+1) +2:37,3

33. Ірина Петренко (0+0+1+0) +3:05,7

Естафета

9. Україна (0+6) +2:41,2