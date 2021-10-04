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Отставка Разумкова, евроинтеграция и спорт: какие законопроекты будут рассматривать депутаты

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 18:49
Отставка Разумкова, евроинтеграция и спорт: какие законопроекты будут рассматривать депутаты Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада возвращается к пленарной работе. На этой неделе депутатов может ждать главный кадровый вопрос - отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, который заверил, что весь процесс будет полностью соответствовать регламенту.

"Если до конца понедельника 175 подписей в подписных листах будут проверификованы, во вторник должны обсудить как, и когда будет происходить это заседание. Если сейчас будем продвигаться в пределах регламента без аппаратных преград, то на этой неделе мы можем вынести этот вопрос", - заявил он.

Вместе с тем на согласительном совете первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что сейчас парламент входит в новый этап планирования своей работы.

"Попросил бы рассмотреть, какие законопроекты, соответствующие стратегическим направлениям развития государства, мы могли бы включить в новую повестку дня", - обратился он к ответственным председателям комитетов и фракций.

По словам Руслана Стефанчука, на этой неделе будут рассматривать важные для будущего нашего государства законопроекты. Некоторые связанные, в частности, с предоставлением Украине макрофинансовой помощи.

Председатель экономического комитета Дмитрий Наталуха уточнил, что речь идет о законопроекте №5852, которым регулируется закупка юридических услуг Нацбанком. Он попросил рассмотреть документ в четверг.

Также Руслан Стефанчук напомнил, что уже 12 октября планируется саммит Украина-ЕС. Поэтому на этой неделе предложил рассмотреть евроинтеграционные законы в любом формате - или в пределах утвержденной повестки дня, или на внеочередном заседании.

"Это необходимо для демонстрации прогресса в выполнении обязательств и попытке достичь копенгагенских критериев интеграции в ЕС", - отметил он.

Поддержать евроинтеграционные законопроекты парламентариев просит и Кабмин.

"Для правительства и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля важно сотрудничество с парламентом как на уровне министерств, так и на уровне комитетов. Поэтому для правительства важна поддержка народных депутатов правительственных законопроектов, которые планируется рассматривать в течение этой недели", - подчеркнул представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Заместитель председателя комитета по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан попросил поставить на голосование ряд спортивных инициатив в "проходную часть" повестки дня - на вторник или четверг. Речь идет о документах № 5640 о работе Национальной лаборатории антидопингового контроля, №5273 об использовании имущества ликвидируемых государственных и коммунальных учреждений физкультуры и спорта, №5669 о поддержке спортивных ГО.

"Голосование будет - за основу. Просьба дать возможность начать их готовить ко второму чтению", - обратился Василий Мокан к участникам согласительного совета.

Кроме того, в четверг Рада может рассмотреть законопроект №5461 о введении ответственности за плагиат научных работ.

"Этот законопроект был подготовлен еще до каникул", - напомнил глава образовательного комитета Сергей Бабак.

Вместе с тем, в пятницу на час вопросов к правительству будут обсуждать подготовку топливно-энергетического комплекса и ЖКХ к отопительному сезону. Для отчета пригласили министра энергетики Украины Германа Галущенко.

В заключение первый вице-спикер заявил, что хочет, чтобы работа согласительного совета наконец-то начала отвечать регламенту.

"Поддерживаю то, что регламент является очень важным. Это единственный документ, по которому мы живем. Но хочу обратить внимание всех: регламент - это то, что в нем написано, а не то, что думает об этом отдельный народный депутат", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Отметим, ранее источники РБК-Украина сообщили, что решающее голосование об отзыве Разумкова планируется уже на этот четверг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил инициативу по отставке Разумкова тем, что тот не выполняет партийную программу.

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