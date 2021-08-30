Отставка Кличко: кого могут поставить новым главой КГГА

Глава Киевской городской государственной администраии (КГГА) Виталий Кличко может уйти в отставку. Его место может занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского ".

Один из источников в команде Зеленского сообщил, что Кличко не спешат увольнять.

"Возможно, его кто-то накрутил, а Офис всего лишь подхватил эту историю и подыграл. Дела и подозрения в отношении представителей окружения Кличко будут бить по его рейтингу сильнее, чем его отставка", - сообщил источник.

До замены главы КГГА на Банковой хотят принять новый закон о столице, чтобы потом Конституционный суд с легкостью не отменил это назначение.