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Відставка Кличка: кого можуть поставити новою головою КМДА

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко може піти у відставку. Його місце може зайняти міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".

Одне з джерел в команді Зеленського повідомило, що Кличка не поспішають звільняти.

"Можливо, його хтось накрутив, А офіс всього лише підхопив цю історію і підіграв. Справи і підозри щодо представників оточення Кличка будуть бити по його рейтингу сильніше, ніж його відставка", - повідомило джерело.

До заміни голови КМДА на Банковій хочуть прийняти новий закон про столицю, щоб потім Конституційний суд з легкістю не скасував це призначення.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, чи планували на засіданні РНБО відставку Кличка.

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Віталий КличкоКМДА