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Отставка главы Минэкологии: Рада может проголосовать завтра

Автор: Ульяна Безпалько

Верховная рада может в пятницу рассмотреть заявление об отставке министра окружающей среды Романа Абрамовского. Но это будет зависеть от того, как скоро парламент завершит с "поправочным спамом" к проекту госбюджета на 2022 год.

Об этом РБК-Украина рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, нет уверенности в том, успеет ли Рада рассмотреть все поправки к документу в течение пленарного дня пятницы. Только после этого депутаты смогут перейти к кадровому вопросу.

"Фракция (СН - ред.) пока не обсуждала кандидатов на замену Абрамовского. Но если он написал заявление, то, наверное, у руководства уже есть какое-то видения на этот счет. Среди кандидатов я слышала о нашем коллеге Андрее Жупанине. Спрашивала у него, согласен ли он. Он ответил: да, он готов возглавить министерство. Но это также зависит от премьер-министра, потому что он вносит кандидатуру, и, конечно, от руководства фракции и депутатов", - отметила Верещук.

Она уточнила, что других кадровых перестановок в правительстве фракция "Слуга народа" пока не обсуждала.

Напомним, во вторник, 19 октября, в Раду поступило заявление Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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