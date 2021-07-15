Отставка Авакова и бюджетная декларация на три года: что сегодня рассмотрит Рада
Фото: глава МВД Арсен Аваков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня состоится заседание Верховной рады Украины, на котором рассмотрят отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Рассмотрение этого вопроса планируется на 10:00.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня парламента.
Кроме того, нардепы рассмотрят бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.
Рада рассмотрит законопроекты:
- об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций (5460),
- о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей (2713-д),
- о стимулировании развития отрасли электрического транспорта в Украине (3473),
- о совершенствовании механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования (4629-1),
- о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (4303),
- о запрете продажи лекарственных средств детям (5122),
- об усилении социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью (4113).
Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение относительно заявления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что СН соберется на заседание 15 июля. Члены фракции проголосуют за кандидатуру Монастырского на должность министра внутренних дел.