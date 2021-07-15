ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відставка Авакова та бюджетна декларація на три роки: що сьогодні розгляне Рада

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 липня 2021 08:41
Відставка Авакова та бюджетна декларація на три роки: що сьогодні розгляне Рада Фото: голова МВС Арсен Аваков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні відбудеться засідання Верховної ради України, на якому розглянуть відставку міністра внітрішніх справ Арсена Авакова. Розгляд цього питання планується на 10:00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний парламенту.

Крім того, нардепи розглянуть бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Рада також розгляне законопроекти:

  • про збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (5460),
  • про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (2713-д),
  • про стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (3473),
  • про вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (4629-1),
  • про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (4303),
  • по заборону продажу лікарських засобів дітям (5122),
  • про посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (4113).

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення щодо заяви про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що СН збереться на засідання 15 липня. Члени фракції проголосують за кандидатуру Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Арсен Аваков Верховна рада бюджет
NEWS
Відставка Авакова та бюджетна декларація на три роки: що сьогодні розгляне Рада
Відставка Авакова та бюджетна декларація на три роки: що сьогодні розгляне Рада
DAILY
Віктор Ляшко: Робимо все, щоб восени локдауну не було, але цього не виключаємо
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робимо все, щоб восени локдауну не було, але цього не виключаємо