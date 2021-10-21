Отставка Абрамовского и госбюджет-2022: Рада проведет пленарное и внеочередное заседание

Сегодня, 21 октября народные депутаты соберутся на очередное пленарное заседание. Сразу после завершения которого парламентарии начнут внеочередное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРУ.
Так, в первом чтении парламентарии продолжат рассматривать законопроект 6000-поправки в государственный бюджет Украины на 2022 год.
Отметим, сегодня во втором чтении будет рассмотрена Верховной Радой отставка министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
Кроме этого, к рассмотрению на заседаниях включены законопроекты о внесении изменений в:
Напомним, 19 октября в Аппарат Верховной Рады поступило заявление об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
Отметим, вчера Верховная Рада поддержала выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022.