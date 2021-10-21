Відставка Абрамовського та держбюджет-2022: Рада проведе пленарне і позачергове засідання

Сьогодні, 21 жовтня народні депутати зберуться на чергове пленарне засідання. Відразу після завершення якого парламентарі розпочнуть позачергове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРУ.
Так, в першому читанні парламентарі продовжать розглядати законопроект 6000 - поправки в Державний бюджет України на 2022 рік.
Зазначимо, сьогодні у другому читанні буде розглянуто Верховною радою відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.
Крім цього, до розгляду на засіданнях включено законопроекти про внесення змін до:
Нагадаємо, 19 жовтня до Апарату Верховної ради надійшла заява про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.
Зазначимо, вчора Верховна рада підтримала висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік.