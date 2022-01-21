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Не отставая от Instagram: TikTok начал тестировать платные подписки

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Пятница 21 января 2022 15:34
Не отставая от Instagram: TikTok начал тестировать платные подписки Фото: платные подписки начал тестировать TikTok (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сервис TikTok анонсировал платные подписки. Технологию монетизации контента уже тестируют, впрочем подробности пока неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 9to5mac.

Сегодня TikTok имеет собственный алгоритм рекомендаций страницы "Для вас", который предоставляет пользователям контент, не требуя от них никаких внесений.

Также неизвестно, когда именно компания решит расширить тестирование платных подписок, или же даже предоставить доступ к ним другим пользователям.

Сегодня же в сервисе доступны только монеты - внутренняя валюта, которая позволяет приобрести подарок авторам контента. Также еще с октября 2021 года TikTok тестирует и функцию донатов среди блогеров, которые имеют более 100 тысяч подписчиков.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что функцию платных подписок начал тестировать и фотоблог Instagram.

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