Не відстаючи від Instagram: TikTok почав тестувати платні підписки

Сервіс TikTok анонсував платні підписки. Технологію монетизації контенту вже тестують, втім подробиці поки що невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9to5mac .

Сьогодні TikTok має власний алгоритм рекомендацій сторінки "Для вас", який надає користувачам контент, не вимагаючи від них жодних внесень.

Також невідомо, коли саме компанія вирішить розширити тестування платних підписок, або ж навіть надати доступ до них іншим користувачам.

Сьогодні ж у сервісі є доступні лише монети - внутрішня валюта, яка дозволяє придбати подарунок авторам контенту. Також ще з жовтня 2021 року TikTok тестує й функцію донатів серед блогерів, які мають більше 100 тисяч підписників.