Не відстаючи від Instagram: TikTok почав тестувати платні підписки
Сервіс TikTok анонсував платні підписки. Технологію монетизації контенту вже тестують, втім подробиці поки що невідомі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9to5mac.
Сьогодні TikTok має власний алгоритм рекомендацій сторінки "Для вас", який надає користувачам контент, не вимагаючи від них жодних внесень.
Також невідомо, коли саме компанія вирішить розширити тестування платних підписок, або ж навіть надати доступ до них іншим користувачам.
Сьогодні ж у сервісі є доступні лише монети - внутрішня валюта, яка дозволяє придбати подарунок авторам контенту. Також ще з жовтня 2021 року TikTok тестує й функцію донатів серед блогерів, які мають більше 100 тисяч підписників.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що функцію платних підписок почав тестувати й фотоблог Instagram.