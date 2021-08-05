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Отстал от группы и потерялся: спасатели нашли заблудившегося в горах подростка

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США , Четверг 05 августа 2021 21:34
Отстал от группы и потерялся: спасатели нашли заблудившегося в горах подростка Фото: спасатели нашли подростка, потерявшегося в горах (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Спасатели Прикарпатья и Закарпатья завершили поиски заблудившегося в горах подростка. Парень отстал от группы во время спуска с горы Говерла и потерялся.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Известно, что парень 2006 года рождения, отстал от группы туристов из 17 человек во время спуска с горы Говерла и заблудился.

В 13:55 трое спасателей начали поиск заблудившегося подростка. Специалисты установили, что парень пошел в сторону Закарпатской области, в связи с чем к поисковым работам также были привлечены и горные спасатели.

"В 18:20 спасатели ПРВ с. Лазещина нашли заблудившегося парня и квадроциклом доставили к спасателям ПРВ пгт. Ворохта", - отмечает пресс-служба ГСЧС.

Состояние заблудившегося подростка оценивается как удовлетворительное.

Отстал от группы и потерялся: спасатели нашли заблудившегося в горах подросткаФото: спасатели нашли подростка, потерявшегося в горах (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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Говерла Карпаты спасатели
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