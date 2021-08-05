Відстав від групи та загубився: рятувальники знайшли заблукалого у горах підлітка

Рятувальники Прикарпаття та Закарпаття завершили пошуки заблукалого у горах підлітка. Хлопець відстав від групи під час спуску з гори Говерла й загубився.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС .

Відомо, що хлопець 2006 року народження, відстав від групи туристів з 17 осіб під час спуску з гори Говерла й заблукав.

О 13:55 троє рятувальників розпочали пошук заблукалого підлітка. Фахівці встановили, що хлопець пішов в сторону Закарпатської області, у зв’язку з чим до пошукових робіт також були залучені й гірські рятувальники.

"О 18:20 рятувальники ПРВ с. Лазещина знайшли заблукалого хлопця й квадроциклом доправили до рятувальників ПРВ смт. Ворохта", - відзначає пресслужба ДСНС.

Стан заблукалого підлітка оцінюється, як задовільний.

Фото: Рятувальники знайшли підлітка, який загубився у горах (facebook.com/MNS.GOV.UA)