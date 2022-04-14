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Отсрочка экзаменов и индивидуальные графики: как помогают студентам, которые привлечены к войне

Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве образования и науки рассказали, как помогают студентам, которые пошли в ряды ВСУ, теробороны или привлечены к волонтерству. Им предоставляются индивидуальные графики и возможность сдать экзамены позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МОН Сергея Шкарлета в эфире телемарафона.

"Конечно (поддержка студентов в ТрО - ред.). Это касается не только ТрО, это и ВСУ, и волонтеры, все кто приближает нашу победу. Индивидуальные графики, перенос дисциплин на более поздний период, возможность на выпускном курсе сдать экзамены позже. На все это университеты и преподаватели идут с удовольствием", - рассказал Шкарлет.

Напомним, что в этом году вместо четырех тестов внешнего независимого оценивания школьники будут сдавать один национальный мультипредметный тест, в которые войдут три дисциплины. В частности, украинский язык, математика и история Украины.

Добавим, что вступная кампания-2022 будет проходить по специально одобренной процедуре.

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