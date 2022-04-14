RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відтермінування іспитів та індивідуальні графіки: як допомагають студентам, які залучені до війни

Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як допомагають студентам, які пішли до лав ЗСУ, тероборони чи залучені до волонтерства. Їм надаються індивідуальні графіки та можливість скласти іспити пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника МОН Сергія Шкарлета в ефірі телемарафону.

"Звісно (підтримка студентів в ТрО зміниться - ред.). Це стосується не лише ТрО, це і ЗСУ, і волонтери, всі хто наближає нашу перемогу. Індивідуальні графіки, перенесення дисциплін на більш пізній період, можливість на випускному курсі скласти іспити пізніше. На усе це університети та викладачі йдуть з задоволенням", - розповів Шкарлет.

Нагадаємо, що в цьому році замість чотирьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання школярі складатимуть один національний мультипредметний тест, до яких увійдуть три дисципліни. Зокрема, Українська мова, математика та історія України.

Додамо, що вступна кампанія-2022 буде проходити за спеціально схваленою процедурою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіносвітиВійна Росії проти України