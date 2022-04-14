Відтермінування іспитів та індивідуальні графіки: як допомагають студентам, які залучені до війни

"Звісно (підтримка студентів в ТрО зміниться - ред.). Це стосується не лише ТрО, це і ЗСУ, і волонтери, всі хто наближає нашу перемогу. Індивідуальні графіки, перенесення дисциплін на більш пізній період, можливість на випускному курсі скласти іспити пізніше. На усе це університети та викладачі йдуть з задоволенням", - розповів Шкарлет.

Нагадаємо, що в цьому році замість чотирьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання школярі складатимуть один національний мультипредметний тест, до яких увійдуть три дисципліни. Зокрема, Українська мова, математика та історія України.

Додамо, що вступна кампанія-2022 буде проходити за спеціально схваленою процедурою.

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