Отслеживал позиции ВСУ и отправлял россиянам: разоблачен подельник оккупантов

Житель Дружковки Донецкой области распространял информацию о перемещении подразделений ВСУ, по возможности идентифицировал их на местности. Подозреваемый содержится под стражей с альтернативой внесения залога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в 2014 году житель Дружковки переехал в Ярославль и, не отказавшись от гражданства Украины, получил гражданство РФ. В дальнейшем во время прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил России он получил специальность механика-водителя.
В 2020 году мужчина по российскому паспорту вернулся в Украину, а в августе 2022 года стал служить оккупантам. Подозреваемый передавал скриншоты Google Maps с отмеченными геолокациями мест нахождения позиций ВСУ, техники и складов с боеприпасами на территории Дружковки и Покровского района Донецкой области.
Напомним, суд вынес приговор российскому информатору, который помогал оккупантам захватить Лисичанск. Он получил 12 лет тюрьмы.
Ранее мы писали, что мошенник из Николаевской области сдавал несуществующие квартиры для переселенцев, которые эвакуировались из зоны боевых действий. Теперь он пойдет под суд.
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