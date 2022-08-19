Отслеживал позиции ВСУ и отправлял россиянам: разоблачен подельник оккупантов

Житель Дружковки Донецкой области распространял информацию о перемещении подразделений ВСУ, по возможности идентифицировал их на местности. Подозреваемый содержится под стражей с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в 2014 году житель Дружковки переехал в Ярославль и, не отказавшись от гражданства Украины, получил гражданство РФ. В дальнейшем во время прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил России он получил специальность механика-водителя.

В 2020 году мужчина по российскому паспорту вернулся в Украину, а в августе 2022 года стал служить оккупантам. Подозреваемый передавал скриншоты Google Maps с отмеченными геолокациями мест нахождения позиций ВСУ, техники и складов с боеприпасами на территории Дружковки и Покровского района Донецкой области.