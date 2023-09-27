Оцінюйте реальність адекватно. Подоляк розкритикував "втому" від війни в західних ЗМІ

Світові ЗМІ уникають гідних заголовків на тлі досягнень наших воїнів й продовжують запускати в програму сюжети про нібито "втому" Заходу від України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Як відзначив Подоляк, замість того, щоб уникати загального редакційного наративу й розповідати про "втому" Заходу від України, світові ЗМІ могли б звернути увагу на більш гідні заголовки, як, наприклад:
"А тим часом Українські захисники продовжують молоти російські війська, відстоюючи демократію і свободу, повертаючи безпеку і стабільність у наш світ. Тож, оцінюйте реальність адекватно... і вірте в Україну", - додав радник голови Офісу президента.
"Втома" від війни
Розповіді про нібито "втому" Заходу від війни, є одними з найулюбленіших наративів російської пропаганди. Зрештою, цю тезу регулярно розвінчують західні офіційні особи, а допомога Україні лише посилюється.
Наприклад, нещодавно в інтерв’ю CNN міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відзначила, що на Заході немає відчуття втоми від війни, оскільки більшість німців та європейців розуміють, що на місці українців могли бути вони.
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