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Оцінюйте реальність адекватно. Подоляк розкритикував "втому" від війни в західних ЗМІ

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Світові ЗМІ уникають гідних заголовків на тлі досягнень наших воїнів й продовжують запускати в програму сюжети про нібито "втому" Заходу від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, замість того, щоб уникати загального редакційного наративу й розповідати про "втому" Заходу від України, світові ЗМІ могли б звернути увагу на більш гідні заголовки, як, наприклад: 

  • "Україна розблокувала небо над Кримом";
  • "Російському домінуванню в Чорному морі, схоже, приходить кінець з демілітаризацією Чорноморського флоту";
  • "ПТРК з касетними боєголовками становитимуть значну загрозу для російських військ на півдні України";
  • "Знищення літака на урядовому аеродромі під Москвою демонструє абсолютну беззахисність #Росії перед обличчям бойовиків".

"А тим часом Українські захисники продовжують молоти російські війська, відстоюючи демократію і свободу, повертаючи безпеку і стабільність у наш світ. Тож, оцінюйте реальність адекватно... і вірте в Україну", - додав радник голови Офісу президента. 

"Втома" від війни 

Розповіді про нібито "втому" Заходу від війни, є одними з найулюбленіших наративів російської пропаганди. Зрештою, цю тезу регулярно розвінчують західні офіційні особи, а допомога Україні лише посилюється.

Наприклад, нещодавно в інтерв’ю CNN міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відзначила, що на Заході немає відчуття втоми від війни, оскільки більшість німців та європейців розуміють, що на місці українців могли бути вони. 

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