RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оценивайте реальность адекватно. Подоляк раскритиковал "усталость" от войны в западных СМИ

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Мировые СМИ избегают достойных заголовков на фоне достижений наших воинов и продолжают запускать в программу сюжеты о якобы "усталости" Запада от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, вместо того, чтобы избегать общего редакционного нарратива и рассказывать об "усталости" Запада от Украины, мировые СМИ могли бы обратить внимание на более достойные заголовки, как, например: 

  • "Украина разблокировала небо над Крымом";
  • "Российскому доминированию в Черном море, похоже, приходит конец с демилитаризацией Черноморского флота";
  • "ПТРК с кассетными боеголовками будут представлять значительную угрозу для российских войск на юге Украины";
  • "Уничтожение самолета на правительственном аэродроме под Москвой демонстрирует абсолютную беззащитность #России перед лицом боевиков".

"А тем временем Украинские защитники продолжают молотить российские войска, отстаивая демократию и свободу, возвращая безопасность и стабильность в наш мир. Поэтому, оценивайте реальность адекватно... и верьте в Украину", - добавил советник главы Офиса президента. 

"Усталость" от войны 

Рассказы о якобы "усталости" Запада от войны, являются одними из самых любимых нарративов российской пропаганды. В конце концов, этот тезис регулярно развенчивают западные официальные лица, а помощь Украине только усиливается.

Например, недавно в интервью CNN министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что на Западе нет ощущения усталости от войны, поскольку большинство немцев и европейцев понимают, что на месте украинцев могли быть они.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна в Украине