Оценивайте реальность адекватно. Подоляк раскритиковал "усталость" от войны в западных СМИ

Как отметил Подоляк, вместо того, чтобы избегать общего редакционного нарратива и рассказывать об "усталости" Запада от Украины, мировые СМИ могли бы обратить внимание на более достойные заголовки, как, например:

"Украина разблокировала небо над Крымом";

"Российскому доминированию в Черном море, похоже, приходит конец с демилитаризацией Черноморского флота";

"ПТРК с кассетными боеголовками будут представлять значительную угрозу для российских войск на юге Украины";

"Уничтожение самолета на правительственном аэродроме под Москвой демонстрирует абсолютную беззащитность #России перед лицом боевиков".

"А тем временем Украинские защитники продолжают молотить российские войска, отстаивая демократию и свободу, возвращая безопасность и стабильность в наш мир. Поэтому, оценивайте реальность адекватно... и верьте в Украину", - добавил советник главы Офиса президента.

"Усталость" от войны

Рассказы о якобы "усталости" Запада от войны, являются одними из самых любимых нарративов российской пропаганды. В конце концов, этот тезис регулярно развенчивают западные официальные лица, а помощь Украине только усиливается.

Например, недавно в интервью CNN министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что на Западе нет ощущения усталости от войны, поскольку большинство немцев и европейцев понимают, что на месте украинцев могли быть они.