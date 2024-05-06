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Оцифрування трудової книжки в Україні: які деталі необхідно знати

Понеділок 06 травня 2024 15:34
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Оцифрування трудової книжки в Україні: які деталі необхідно знати Фото: в Україні почали оцифрування трудових книг (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні розпочався процес переведення фізичних трудових книжок в електронний формат.

Про те, які нюанси варто знати при оцифруванні трудової розповідає РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОВА.

Для того, щоб зберегти свій стаж необхідно оцифрувати документи про трудову діяльність на вебпорталі Пенсійного фонду України. Зробити це можна перейшовши на посилання ТУТ.

Окрім цього необхідно провести аудит своєї трудової книжки перед її оцифруванням. Слід оглянути першу сторінку (титульний аркуш) та перевірити наявність:

  • прізвища, ім’я та по батькові, дати народження працівника (зазначені повністю, без скорочень);
  • підпис власника трудової книжки, яким він завірив правильність внесених даних;
  • підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок;
  • печатки закладу, де трудову заповнили вперше.

У разі виявлення неправильно зазначених прізвища, ім’я та по батькові або дати народження власника документа зміни можна вносити за останнім місцем роботи на підставі відповідних документів, за їх відсутності - у судовому порядку.

Також необхідно перевірити всі записи щодо роботи. А у разі виявлення невірних - їх виправлення робиться на підприємстві, де зроблено такий запис. Якщо підприємство ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник, а у випадку його відсутності - архів.

Раніше РБК-Україна розповідало, що наприкінці квітня цього року Верховна рада у цілому підтримала законопроект щодо обчислення страхового стажу №9453 в Україні. Цей проект дозволить враховувати закордонний стаж при нарахуванні пенсійних виплат.

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