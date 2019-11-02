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Открыто дело по факту ДТП с автобусом в Хмельницкой области

Новости » Общество     02.11.2019 - 17:17
Открыто дело по факту ДТП с автобусом в Хмельницкой области
Фото: на месте ДТП в Хмельницкой области (policia.Khmelnytskoi.oblasti)

В результате ДТП пострадали 13 человек

Полиция отрыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

По состоянию на 15:00 в Каменец-Подольскую больницу доставили 13 пострадавших. Одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка.

Следователи следственного управления Национальной полиции в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту ДТП с участием рейсового автобуса по ч.2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Хмельницкой области утром 2 ноября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате чего пострадали 8 человек. По данным полиции, рейсовый автобус, двигаясь по маршруту Залесье-1 - Каменец-Подольский, на окраине села Довжок съехал в кювет и перевернулся. Предварительно установлено, что в автобусе заклинило колесо.

В результате аварии пострадал 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса. Пострадавшие с телесными травмами различной степени были госпитализированы.

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