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Відрито справу за фактом ДТП з автобусом в Хмельницькій області

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 17:17
Відрито справу за фактом ДТП з автобусом в Хмельницькій області
Фото: на місці ДТП у Хмельницькій області (policia.Khmelnytskoi.oblasti)

В результаті ДТП постраждали 13 людей

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з автобусом у Хмельницькій області. Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

Станом на 15:00 в Кам'янець-Подільську лікарню доставили 13 постраждалих. Одна з травмованих жінок перебуває у важкому стані. Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка.

Слідчі слідчого управління Національної поліції у Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП за участю рейсового автобуса год.2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Хмельницькій області вранці 2 листопада відбулося ДТП за участю пасажирського автобуса, в результаті чого постраждали 8 людей. За даними поліції, рейсовий автобус, рухаючись по маршруту Залісся-1 - Кам'янець-Подільський, на околиці села Довжок з'їхав у кювет і перекинувся. Попередньо встановлено, що в автобусі заклинило колесо.

В результаті аварії постраждав 31-річний водій та 7 пасажирів автобуса. Потерпілі з тілесними травмами різного ступеня були госпіталізовані.

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