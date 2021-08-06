Отряд украинских пожарных вылетел в Грецию

В соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, сотня спасателей ГСЧС полетели в Грецию. Сегодня в стране борются с масштабными лесными пожарами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Все вы имеете опыт борьбы с огнем в Зоне отчуждения, на Харьковщине, Луганщине. Сейчас он нужен нашим греческим коллегам. Я вам желаю успехов и сил для этой борьбы. Какие бы перед вами ни стояли задачи, главное помните о безопасности", - обратился председатель ГСЧС Николай Чечеткин к отряду пожарных.
Стоит отметить, что в целом в Грецию полетели сотня спасателей ГСЧС, которые были обеспечены всем необходимым оборудованием. В состав отряда вошли пожарные Киева и еще девяти областей Украины.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Украина приняла решение помочь Греции в борьбе с лесными пожарами.