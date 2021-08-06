Загін українських вогнеборців вилетів до Греції

"Усі ви маєте досвід боротьби із вогнем у Зоні відчуження, на Харківщині, Луганщині. Зараз він потрібен нашим грецьким колегам. Я вам бажаю успіхів та сил для цієї боротьби. Які б перед вами не стояли завдання, головне пам'ятайте про безпеку", - звернувся голова ДСНС Микола Чечоткін до загону вогнеборців.

Варто відзначити, що загалом до Греції полетіли сотня вогнеборців, які були забезпечені усім необхідним обладнанням. До складу загону увійшли пожежники Києва та ще дев'яти областей України.