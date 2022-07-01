ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отрицал войну России против Украины: в Хмельницкой области будут судить советника городского главы

Новина українською →
Хмельницкая область, Пятница 01 июля 2022 18:19
Отрицал войну России против Украины: в Хмельницкой области будут судить советника городского главы Фото: в Хмельницкой области будут судить советника городского главы за коллаборационизм (pixabay com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Хмельницкой области советник городского главы отрицал факт агрессии России против Украины. Теперь его будут судить за коллаборационизм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.

Прокуроры Хмельницкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении советника городского главы одного из местных советов на территории области по факту коллаборационной деятельности.

Следствие отмечает, что в апреле мужчина публично отрицал факт вооруженной агрессии РФ против Украины во время обсуждения в исполнительном комитете событий, происходящих в государстве.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали гражданина РФ, которого уже 2 года ищет Интерпол.

Кроме того, СБУ задержала сообщника диверсанта, который готовил взрывы на железной дороге в Черниговской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Война России против Украины
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков