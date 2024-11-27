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Получают надбавку в 50%: кто должен отвечать за военный учет на предприятиях

Украина, Киев, Среда 27 ноября 2024 14:26
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Получают надбавку в 50%: кто должен отвечать за военный учет на предприятиях Фото: Военный учет в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Предприятия обязаны организовывать учет призывников, военнообязанных и резервистов в соответствии с действующим законодательством. Руководители должны назначить специальных работников, отвечающих за это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отделения военного учета Тернопольского ОТЦК майора Андрея Новака на брифинге.

По его словам, на предприятии за учет отвечает назначенное лицо или, при наличии более 500 военнообязанных работников, специальная группа. Их обязанности определяются приказом управляющего компании.

Таким сотрудникам предусмотрена доплата до 50% должностного оклада. Кроме того, закон обязывает их проходить повышение квалификации по военному учету раз в пять лет.

Военный учет на предприятиях является важнейшим элементом обеспечения обороноспособности государства. Он предусматривает ведение данных о мобилизационных ресурсах по месту работы, учебы или службы.

Ранее мы писали, что отношение мужчин к мобилизации в Украине существенно отличается – одни добровольно обращаются к ТЦК, в то время как других приходится привлекать принудительно. РБК-Украина рассказывало, чем отличается отношение к мобилизации украинцев.

Напомним, начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин высказал свою позицию касательно критики в адрес работников военкоматов, возникшей в контексте мобилизационных мероприятий во время войны.

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Мобилизация в Украине Воинский учет
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