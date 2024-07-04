Не отримував мандат від ЄС. Глава Євроради відреагував на плани Орбана поїхати до Путіна

Дана заява від голови Європейської ради прозвучала після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що завтра, 5 липня, поїде до Москви, щоб зустрітись з диктатором Володимиром Путіним.

Це сталось майже відразу після приїзду Орбана до Києва цього тижня. Зауважимо, що це був перший приїзд прем'єра за більше ніж 10 років.

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