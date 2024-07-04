Не получал мандат от ЕС. Глава Евросовета отреагировал на планы Орбана поехать к Путину

Данное заявление от председателя Европейского совета прозвучало после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что завтра, 5 июля, поедет в Москву, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

Это произошло почти сразу после приезда Орбана в Киев на этой неделе. Отметим, что это был первый приезд премьера за более 10 лет.

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