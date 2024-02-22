Отримував хабарі від схеми для ухилянтів: ексголові ВЛК Чернігівської області оголосили підозру

Колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії затримали. За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

Надалі ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.

"Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.

Обшуки та виявлення коштів

Під час обшуків у затриманого виявили майже 1 мільйон доларів США, а також понад 22 тисячі євро. Крім того, вилучено документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.

Наразі йому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.