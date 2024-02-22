Получал взятки со схемы для уклонистов: экс-главе ВЛК Черниговской области объявили подозрение

Бывший глава местной военно-врачебной комиссии был задержан. За деньги экс-глава обещал военнообязанным снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В дальнейшем уклонисты использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины.

"Для реализации сделки фигурант действовал совместно с несколькими действующими должностными лицами областных ВЛК и медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали его в собственном доме после получения им новой взятки.

Обыски и обнаружение средств

Во время обысков у задержанного обнаружили около 1 миллиона долларов США, а также более 22 тысяч евро. Кроме того, изъята документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста.

Пока ему сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.