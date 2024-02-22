Получал взятки со схемы для уклонистов: экс-главе ВЛК Черниговской области объявили подозрение

Правоохранители задержали экс-главу ВЛК Черниговской области, участвовавшего в масштабной схеме уклонения. У него изъяли около 1 миллиона долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Бывший глава местной военно-врачебной комиссии был задержан. За деньги экс-глава обещал военнообязанным снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья.
В дальнейшем уклонисты использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины.
"Для реализации сделки фигурант действовал совместно с несколькими действующими должностными лицами областных ВЛК и медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали его в собственном доме после получения им новой взятки.
Во время обысков у задержанного обнаружили около 1 миллиона долларов США, а также более 22 тысяч евро. Кроме того, изъята документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста.
Пока ему сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Задержанный находится под стражей без права внесения залога.
Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.
Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.
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