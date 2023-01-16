Отримав посилку з ураном. У Лондоні за підозрою в тероризмі заарештували літнього чоловіка

Як зазначили британські правоохоронці, затриманого доправили до поліцейської дільниці на північному заході Англії, а згодом відпустили під заставу.

ЗМІ вказують, що у посилці, яка прибула до аеропорту Хітроу 29 грудня на ім'я підозрюваного, було виявлено незначну кількість урану.

"Глава контртерористичного командування лондонської поліції Річард Сміт заявив, що, незважаючи на арешт, інцидент "не пов'язаний із якоюсь прямою загрозою для населення", - додали журналісти.