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Получил посылку с ураном. В Лондоне по подозрению в терроризме арестовали пожилого мужчину

Фото: В Лондоне арестовали мужчину, получившего посылку с ураном (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В лондонском аэропорту Хитроу у 60-летнего мужчины обнаружили посылку со следами урана. Его арестовали по подозрению в терроризме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как отметили британские правоохранители, задержанного доставили в полицейский участок на северо-западе Англии, а затем отпустили под залог.

СМИ указывают, что в посылке, прибывшей в аэропорт Хитроу 29 декабря на имя подозреваемого, было обнаружено незначительное количество урана.

"Глава контртеррористического командования лондонской полиции Ричард Смит заявил, что, несмотря на арест, инцидент "не связан с какой-либо прямой угрозой для населения", - добавили журналисты.

Напомним, 14 января неизвестный начал стрельбу возле вокзала Юстон в Лондоне. Пострадали шесть человек.

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Лондон