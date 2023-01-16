Получил посылку с ураном. В Лондоне по подозрению в терроризме арестовали пожилого мужчину

Как отметили британские правоохранители, задержанного доставили в полицейский участок на северо-западе Англии, а затем отпустили под залог.

СМИ указывают, что в посылке, прибывшей в аэропорт Хитроу 29 декабря на имя подозреваемого, было обнаружено незначительное количество урана.

"Глава контртеррористического командования лондонской полиции Ричард Смит заявил, что, несмотря на арест, инцидент "не связан с какой-либо прямой угрозой для населения", - добавили журналисты.