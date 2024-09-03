Отримав паспорт – оновив дані. Яку інформацію про чоловіків автоматично отримуватимуть ТЦК

Автоматичне оновлення даних

Постанова Кабінету міністрів України №932 запроваджує новий механізм автоматичної передачі даних між державними реєстрами для актуалізації інформації про військовозобов'язаних громадян. Це дозволить ТЦК отримувати повні дані про всіх чоловіків, які підлягають військовому обліку.

Зокрема, нововведення стосується чоловіків віком від 16 до 60 років, дані про яких містяться у Демографічному реєстрі, але раніше не були внесені до Реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Відтепер інформація з Демографічного реєстру автоматично передаватиметься до "Оберега", що забезпечить актуалізацію відомостей про всіх громадян чоловічої статі.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, що дані всіх чоловіків віком від 16 до 60 років будуть оновлені за допомогою реєстрів Державної міграційної служби (ДМС), Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби.

Нововведення для юнаків до 25 років

Особливо важливим є нововведення для хлопців віком від 17 до 25 років. Тепер вони будуть автоматично ставати на військовий облік без необхідності відвідувати ТЦК або проходити медичну комісію. Для цього використовуватимуться дані з інших реєстрів, зокрема інформація про видачу паспортів, яка надходитиме від ДМС.

Також, під час оформлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта, юнаки віком від 16 до 25 років автоматично будуть внесені до Реєстру "Оберіг". Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто знаходиться за кордоном, коли вони звертатимуться до паспортного сервісу в інших країнах за оформленням, обміном, отриманням українського чи закордонного паспорта.

Автоматичне оновлення даних

Завдяки цій постанові, встановлення осіб та перевірка відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів будуть здійснюватися автоматично, через електронну інформаційну взаємодію між державними реєстрами. Такий підхід значно спростить і прискорить процес взяття на військовий облік.

Крім того, Державна міграційна служба протягом 10 робочих днів повинна забезпечити формування переліку чоловіків від 16 до 60 років, відомості про яких мають бути внесені до Реєстру "Оберіг", і передати ці дані до Адміністрації Державної прикордонної служби.

Міністерство оборони також зобов'язане протягом 10 робочих днів після отримання даних від прикордонної служби внести відповідні зміни до Реєстру "Оберіг". Це дозволить ефективніше відстежувати і контролювати військовозобов'язаних громадян, навіть тих, хто проживає за кордоном.