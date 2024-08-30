Як і хто може стати на військовий облік дистанційно: роз’яснення юриста

Призовники, військовозобов’язані та резервісти в Україні можуть стати на військовий облік у територіальних центрах комплектації (ТЦК) дистанційно.

РБК-Україна дізналося у юриста практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайла Лобунька, що для цього потрібно зробити.

Хто може стати на військовий облік дистанційно

Громадяни України, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон на період понад 3 місяці, повинні протягом 30 днів з моменту набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік.

Юрист пояснює, що це можна зробити одним із наступних способів:

особисто з'явитися до ТЦК

подати дистанційно заяву про взяття на військовий облік у довільній формі разом із необхідними документами, зазначеними в додатку 4 до Порядку організації та ведення військового обліку, а також копією першої сторінки закордонного паспорта через закордонну дипломатичну установу України до відповідного ТЦК

Важливо зазначити, що для взяття на військовий облік потрібно мати закордонний паспорт, якщо заява подається через закордонну дипломатичну установу України, якщо він виданий і не втрачений.

Як стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном

Українці мають особисто подавати заяви до закордонної дипломатичної установи України разом із закордонним паспортом, який після прийняття заяви повертається їм. Заяву також можна надіслати поштою разом із копією першої сторінки закордонного паспорта.

Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву та необхідні документи до відповідного ТЦК електронною поштою протягом 7 днів.

"Згідно з новою редакцією, виконавчі органи місцевих рад повинні протягом 7 днів інформувати ТЦК про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які прибули на нове місце проживання. Інформацію про тих, хто вибув до нового місця проживання, з цього підпункту виключили", – зазначає Михайло Лобунько.

Він також зазначає, що згідно з алгоритмом дій відповідно до пункту 4 Постанови КМУ від 16 серпня 2024 р. № 932 внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 25 років, включно з тими, хто перебуває за кордоном, здійснюється через електронну взаємодію між Єдиним державним демографічним реєстром, інформаційною системою ДМС та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних ресурсів "Трембіта".