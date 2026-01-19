Не отримав Нобеля, завершивши 8 воєн: Трамп пояснив, чому хоче захопити Гренландію

У листі американський лідер пов’язав відмову присудити йому Нобелівську премію миру з потребою над встановленням контролю США над Гренландією. Він наголосив, що більше не вважає себе зобов’язаним "думати виключно про мир".

"Дорогий Йонасе! Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир, хоча він завжди буде домінуючим, а тепер можу думати про те, що добре і належно для США", - написав Трамп.

Сумніви у праві Данії на володіння Гренландією

Водночас він заявив, що Данія не здатна ефективно захистити Гренландію від можливих загроз з боку РФ або Китаю. Трамп також поставив під сумнів право Данії на володіння островом, заявивши, що "не існує письмових документів, які б однозначно це підтверджували", а історичні аргументи, за його словами, "не є переконливими".

"Я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина з моменту його заснування, і тепер НАТО має зробити щось для США. Світ не буде безпечним, якщо ми не матимемо повного та тотального контролю над Гренландією", - наголосив американський лідер.

Зазначається, що лист був оформлений від імені президента США і розісланий співробітниками Ради нацбезпеки кільком європейським послам у Вашингтоні. Дипломатів просили передати зміст звернення керівникам держав або урядів.