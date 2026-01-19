Не получил Нобеля, завершив 8 войн: Трамп объяснил, почему хочет захватить Гренландию

В письме американский лидер связал отказ присудить ему Нобелевскую премию мира с потребностью над установлением контроля США над Гренландией. Он подчеркнул, что больше не считает себя обязанным "думать исключительно о мире".

"Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет доминирующим, а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для США", - написал Трамп.

Сомнения в праве Дании на владение Гренландией

В то же время он заявил, что Дания не способна эффективно защитить Гренландию от возможных угроз со стороны РФ или Китая. Трамп также поставил под сомнение право Дании на владение островом, заявив, что "не существует письменных документов, которые бы однозначно это подтверждали", а исторические аргументы, по его словам, "не являются убедительными".

"Я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек с момента его основания, и теперь НАТО должно сделать что-то для США. Мир не будет безопасным, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", - подчеркнул американский лидер.

Отмечается, что письмо было оформлено от имени президента США и разослано сотрудниками Совета нацбезопасности нескольким европейским послам в Вашингтоне. Дипломатов просили передать содержание обращения руководителям государств или правительств.