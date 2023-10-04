ua en ru
Ср, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Отримав "Героя РФ" за вбивство цивільних в Бучі: повідомлено про підозру окупанту

Середа 04 жовтня 2023 13:18
UA EN RU
Отримав "Героя РФ" за вбивство цивільних в Бучі: повідомлено про підозру окупанту Фото: Отримав "Героя РФ" за вбивство цивільних в Бучі: повідомлено про підозру окупанту (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Командиру розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії Нурсултану Муссагалеєву повідомлено про підозру. Терорист отримав "Героя РФ" за вбивство цивільних в Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Після втечі росіян з Київської області вище військове-політичне керівництво терористів нагородило Муссагалеєва зіркою "Героя Росії", а також медаллю "За бойові відзнаки".

В чому підозрюється

24 лютого 2022 року злочинець у складі окупаційних угруповань Росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.

Муссагалеєв брав участь у так званих "зачистках", спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону. Під час одного з таких каральних заходів він наказав підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост.

"Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли й покинули тіло на місці вбивства", - додає СБУ.

Під час розслідування злочину СБУ отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення терористів перебував у складі підрозділу фігуранта. Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.

Зокрема встановлено ще двох підлеглих злочинця, які розстріляли потерпілого. Ними виявились:

  • заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков;
  • командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.

Звірства в Бучі

Окупація ворог Бучі супроводжувалась викраденнями, тортурами, ґвалтуваннями, у тому ж числі дітей й мародерствами. Злочини скоювали збройні сили та інші формування країни-терориста Росії.

Україна назвала події в Бучі геноцидом українців та закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати це. Влада країни-терориста заперечує будь-які правопорушення та називає докази "провокацією чи постановою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Служба безпеки України Російська Федерація Буча
NEWS
Зеленський провів у Харківській області важливі наради, заслухав Сирського
Зеленський провів у Харківській області важливі наради, заслухав Сирського
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського