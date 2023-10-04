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Получил "Героя РФ" за убийство гражданских в Буче: сообщено о подозрении оккупанту

Среда 04 октября 2023 13:18
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Получил "Героя РФ" за убийство гражданских в Буче: сообщено о подозрении оккупанту Фото: Получил "Героя РФ" за убийство гражданских в Буче: сообщено о подозрении оккупанту (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Командиру разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии России Нурсултану Муссагалееву сообщено о подозрении. Террорист получил "Героя РФ" за убийство гражданских в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

После бегства россиян из Киевской области высшее военно-политическое руководство террористов наградило Муссагалеева звездой "Героя России", а также медалью "За боевые отличия".

В чем подозревается

24 февраля 2022 года преступник в составе оккупационных группировок России пересек северную границу Украины и прибыл в Бучанский район для подготовки к наступлению на Киев.

Муссагалеев участвовал в так называемых "зачистках", направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона. Во время одного из таких карательных мероприятий он приказал подчиненным похитить 29-летнего местного жителя, который проезжал на автомобиле через вражеский блокпост.

"Потерпевшего вывезли в лес вблизи поселка Дмитровка, где длительное время жестоко пытали, а затем по приказу Муссагалеева расстреляли и бросили тело на месте убийства", - добавляет СБУ.

В ходе расследования преступления СБУ получила показания российского пленного, который в начале полномасштабного вторжения террористов находился в составе подразделения фигуранта. Военнопленный подтвердил факт пыток и расстрела жителя Бучанского района.

В частности установлено еще двух подчиненных преступника, которые расстреляли потерпевшего. Ими оказались:

  • заместитель командира взвода оккупантов старший сержант Алексей Колесников;
  • командир 2-го отделения вражеского подразделения сержант Александр Виселков.

Зверства в Буче

Оккупация враг Бучи сопровождалась похищениями, пытками, изнасилованиями, в том числе детей и мародерствами. Преступления совершали вооруженные силы и другие формирования страны-террориста России.

Украина назвала события в Буче геноцидом украинцев и призвала Международный уголовный суд расследовать это. Власти страны-террориста отрицают любые правонарушения и называют доказательства "провокацией или постановлением".

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