Получил гарантии от США и ЕС: Вучич призвал сербов на севере Косово разбирать баррикады
Президент Сербии Александар Вучич в среду, 28 декабря, призвал сербов на севере Косово прекратить блокаду и разбирать баррикады после того, как получил все необходимые гарантии от западных стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.
Глава правительственного представительства Сербии в Косово Петар Петкович заявил, что Белград получил от Европейского Союза и Соединенных Штатов "надежные гарантии".
По его словам, речь идет об освобождении серба-полицейского Деяна Пантича из-под стражи, заверения в отсутствии списков косовских сербов, которые Приштина намерена арестовать, а также гарантии от миротворческих сил НАТО KFOR, что силы безопасности Косово не смогут заходить в северные муниципалитеты без их предварительного согласия.
Он отметил, что Вучич провел "серьезную и тяжелую"свстречу с представителями сербов с севера Косово.
"Он призвал наших сербов убрать баррикады. Они сказали, что доверяют только ему, а не премьер-министру Косово Альбину Курти. Вучич сказал им вернуться на север Косово и представить эти гарантии людям", - сказал Петкович.
Двусторонняя напряженность обострилась с прошлого месяца, когда этнические сербы на севере Косово уволились с работы в государственных учреждениях, включая полицию и судебную систему, из-за решения косовского правительства заменить сербские автомобильные номерные знаки.
Сербы на севере Косово возводят баррикады и блокируют дороги в течение примерно трех недель после ареста косовской полицией бывшего полицейского Деяна Пантича. Его освобождение было одним из главных требований протестующих.
Напомним, Государственный департамент США обнародовал сегодня, 28 декабря, совместное заявление Европейского союза и США об эскалации напряженности на севере Косово.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что, по словам министра внутренних дел Косово Хелала Швечла, Сербия под давлением России стремится дестабилизировать Косово, поддерживая сербское меньшинство на севере, которое блокирует дороги последние недели.
В понедельник, 26 декабря, сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вскоре после этого косовские сербы на севере страны в ночь на 27 декабря построили в центре города Митровица баррикады.
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