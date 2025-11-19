Отримав довічне: в Україні заочно засудили гауляйтера Запоріжжя Балицького

В Україні заочно засудили до довічного позбавлення волі колаборанта Євгена Балицького - керівника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як встановило розслідування, гауляйтер організував масове викрадення та незаконне вивезення українського зерна в інтересах країни-агресора.

Після захоплення частини території південного регіону України, Балицький приступив до реалізації кремлівських вказівок із суцільного пограбування місцевих фермерів та агрокомпаній.

Погрожуючи зброєю, тюремним ув’язненням та фізичною розправою рашисти захоплювали приватне майно сільгосппідприємців, насамперед українське зерно.

Потім окупаційний "губернатор" Балицький забезпечував нелегальне вивезення награбованої продукції на замовлення РФ.

Основні "маршрути" зерна пролягали з Маріуполя, а далі у порти Ростова-на-Дону або тимчасово окупованого Криму з подальшим переправленням до країн Близького Сходу.

За наявними даними, у такий спосіб тільки протягом 2025 року гауляйтер організував викрадення майже пів мільйона тонн українського зерна.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав Балицького винним одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: