Головна » Життя » Суспільство

Отримав довічне: в Україні заочно засудили гауляйтера Запоріжжя Балицького

Середа 19 листопада 2025 13:46
UA EN RU
Отримав довічне: в Україні заочно засудили гауляйтера Запоріжжя Балицького Фото: гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні заочно засудили до довічного позбавлення волі колаборанта Євгена Балицького - керівника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як встановило розслідування, гауляйтер організував масове викрадення та незаконне вивезення українського зерна в інтересах країни-агресора.

Після захоплення частини території південного регіону України, Балицький приступив до реалізації кремлівських вказівок із суцільного пограбування місцевих фермерів та агрокомпаній.

Погрожуючи зброєю, тюремним ув’язненням та фізичною розправою рашисти захоплювали приватне майно сільгосппідприємців, насамперед українське зерно.

Потім окупаційний "губернатор" Балицький забезпечував нелегальне вивезення награбованої продукції на замовлення РФ.

Основні "маршрути" зерна пролягали з Маріуполя, а далі у порти Ростова-на-Дону або тимчасово окупованого Криму з подальшим переправленням до країн Близького Сходу.

За наявними даними, у такий спосіб тільки протягом 2025 року гауляйтер організував викрадення майже пів мільйона тонн українського зерна.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав Балицького винним одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 (організація у пособництві державі-агресору);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Інший вирок Балицькому

Нагадаємо, ще у 2023 році на основі доказової бази суд призначив покарання гауляйтеру Запоріжжя Євгену Балицькому у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Колишній народний депутат від забороненої партії "Опозиційний блок" на початку повномасштабного вторгнення Росії одним з перших публічно підтримав ворога. Після цього росіяни призначили його гауляйтером на захопленій території Запорізької області.

Служба безпеки України Запоріжжя Запорізька область Суд
