ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Получил пожизненное: в Украине заочно осудили гауляйтера Запорожья Балицкого

Среда 19 ноября 2025 13:46
UA EN RU
Получил пожизненное: в Украине заочно осудили гауляйтера Запорожья Балицкого Фото: гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине заочно приговорили к пожизненному лишению свободы коллаборанта Евгения Балицкого - руководителя оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как установило расследование, гауляйтер организовал массовое похищение и незаконный вывоз украинского зерна в интересах страны-агрессора.

После захвата части территории южного региона Украины, Балицкий приступил к реализации кремлевских указаний по сплошному ограблению местных фермеров и агрокомпаний.

Угрожая оружием, тюремным заключением и физической расправой рашисты захватывали частное имущество сельхозпредпринимателей, прежде всего украинское зерно.

Затем оккупационный "губернатор" Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленной продукции по заказу РФ.

Основные "маршруты" зерна пролегали из Мариуполя, а дальше в порты Ростова-на-Дону или временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока.

По имеющимся данным, таким образом только в течение 2025 года гауляйтер организовал похищение почти полмиллиона тонн украинского зерна.

Получил пожизненное: в Украине заочно осудили гауляйтера Запорожья Балицкого

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал Балицкого виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 (организация в пособничестве государству-агрессору);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Другой приговор Балицкому

Напомним, еще в 2023 году на основе доказательной базы суд назначил наказание гауляйтеру Запорожья Евгению Балицкому в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Бывший народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционный блок" в начале полномасштабного вторжения России одним из первых публично поддержал врага. После этого россияне назначили его гауляйтером на захваченной территории Запорожской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Запорожье Запорожская область Суд
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского