Получил пожизненное: в Украине заочно осудили гауляйтера Запорожья Балицкого

В Украине заочно приговорили к пожизненному лишению свободы коллаборанта Евгения Балицкого - руководителя оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как установило расследование, гауляйтер организовал массовое похищение и незаконный вывоз украинского зерна в интересах страны-агрессора.

После захвата части территории южного региона Украины, Балицкий приступил к реализации кремлевских указаний по сплошному ограблению местных фермеров и агрокомпаний.

Угрожая оружием, тюремным заключением и физической расправой рашисты захватывали частное имущество сельхозпредпринимателей, прежде всего украинское зерно.

Затем оккупационный "губернатор" Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленной продукции по заказу РФ.

Основные "маршруты" зерна пролегали из Мариуполя, а дальше в порты Ростова-на-Дону или временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока.

По имеющимся данным, таким образом только в течение 2025 года гауляйтер организовал похищение почти полмиллиона тонн украинского зерна.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал Балицкого виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: