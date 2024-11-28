Отримати "тисячу Зеленського" стане простіше: у "Дії" з'явиться нова функція

Що відомо про "тисячу Зеленського"

Грошову допомогу у розмірі 1000 гривень можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, транспорт, донати на ЗСУ та інші соціальні потреби. Програма діятиме до кінця лютого 2025 року, а витратити допомогу можна буде до кінця наступного року.

Подати заявку можна через застосунок "Дія", а пенсіонери та люди з інвалідністю, які отримують виплати через "Укрпошту", отримають кошти автоматично. Ті, хто не потребує допомоги, можуть направити її на підтримку ЗСУ. Кошти надходитимуть на віртуальну картку "Національний кешбек", яку можна оформити через додаток "Дія".

Кабінет Міністрів затвердив план впровадження програми "Зимова єПідтримка", за якою громадянам виплатять одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. На реалізацію програми передбачено 5 мільярдів гривень.

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