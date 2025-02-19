Отримати статус інвалідності через війну або родича загиблого захисника стало простіше: деталі

В Україні цифровізували послуги з отримання важливих для громадян статусів. Йдеться про осіб з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) та членів сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці (ЧСЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів України.

Як тепер можна отримати статус ОІВВ або ЧСЗ

Українцям розповіли, що Мінветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації цифровізували послуги для громадян з отримання статусів:

особа з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ);

член сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці (ЧСЗ).

Йдеться про те, що тепер це можна зробити без заповнення паперових документів:

онлайн - через портал "Дія";

у найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Уточнюється, що такі послуги запрацюють найближчими днями.

За словами міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової, урядовці створюють "державу без бар'єрів, де ветерани та їхні родини можуть швидко отримувати важливі послуги без бюрократії".

"Це - більше, ніж цифровізація. Це - турбота про тих, хто цього найбільше потребує", - наголосила вона.

У Мінветеранів нагадали також, що статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати:

військовослужбовці, які отримали поранення, травми або каліцтва під час захисту України;

члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які отримали поранення, травми або каліцтва під час захисту України.

Тим часом статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці мають право отримати:

батьки;

один із подружжя (який не одружився вдруге - незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні);

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;

утриманці загиблого (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пенсія.

Важливо, що подати заяву через ЦНАП без заповнення паперової форми заяв можуть тільки ті особи, які мають РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Розгляд заяви та ухвалення рішення відбувається впродовж 30 днів.