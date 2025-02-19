Получить статус инвалидности из-за войны или родственника погибшего защитника стало проще: детали

В Украине цифровизировали услуги по получению важных для граждан статусов. Речь идет о лицах с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) и членах семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы (ЧСЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов Украины.

Как теперь можно получить статус ЛИВВ или ЧСЗ

Украинцам рассказали, что Минветеранов совместно с Министерством цифровой трансформации цифровизировали услуги для граждан по получению статусов:

лицо с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ);

член семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы (ЧСЗ).

Речь о том, что теперь это можно сделать без заполнения бумажных документов:

онлайн - через портал "Дія";

в ближайшем центре предоставления административных услуг (ЦПАУ или с украинского - ЦНАП).

Уточняется, что такие услуги заработают в ближайшие дни.

По словам министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой, чиновники создают "государство без барьеров, где ветераны и их семьи могут быстро получать важные услуги без бюрократии".

"Это - больше, чем цифровизация. Это - забота о тех, кто в этом больше всего нуждается", - подчеркнула она.

В Минветеранов напомнили также, что статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить:

военнослужащие, которые получили ранения, травмы или увечья во время защиты Украины;

члены добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО), которые получили ранения, травмы или увечья во время защиты Украины.

Между тем статус члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы имеют право получить:

родители;

один из супругов (который не женился во второй раз - независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет);

дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести;

иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

Важно, что подать заявление через ЦНАП без заполнения бумажной формы заявлений могут только те лица, которые имеют РНУКПН (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).

Рассмотрение заявления и принятие решения происходит в течение 30 дней.