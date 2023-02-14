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Получить до конца года. Япония ускорила закупку в США крылатых ракет Tomahawk

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Токио, Вторник 14 февраля 2023 03:52
Получить до конца года. Япония ускорила закупку в США крылатых ракет Tomahawk Фото: Япония ускорила процесс покупки в США крылатых ракет Tomahawk (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония рассматривает возможность ускоренной пакетной закупки крылатых ракет Tomahawk в Соединенных Штатах, чтобы получить первые партии нового вооружения уже до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Первоначальный план их закупки был рассчитан на ближайшие два-три года. Этот шаг отражает желание Токио как можно скорее ввести в практическое применение разработанные США ракеты большой дальности, чтобы усилить сдерживание Китая.

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды также проводит консультации с американской стороной, чтобы изучить возможность переноса начала развертывания ракет в стране.

Правительство Японии намерено приобрести до 500 ракет Tomahawk, хотя их точное количество держится в секрете.

Ожидается, что Япония купит ракеты последней модификации – такие же, как используются ВМС США и могут быть запущены с эсминцев Aegis Морских сил самообороны Японии.

Ракеты Tomahawk имеют дальность поражения около 1600 километров. Сообщается, что они будут стоять на вооружении до тех пор, пока Япония не развернет ракеты собственной разработки.

Ранее мы писали, что Япония проведет свои первые в истории совместные с Индией учения на военно-воздушных сил в январе недалеко от Токио.

Также сообщалось, что Япония начала строительство базы Сил самообороны на необитаемом острове в соответствии с планом переноса военных учений американских палубных истребителей.

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