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Отримання повістки не означає негайної відправки на фронт, - Гуменюк

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П'ятниця 17 лютого 2023 14:40
Отримання повістки не означає негайної відправки на фронт, - Гуменюк Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Те, що громадянин України отримав повістку, не означає того, що його негайно відправлять на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт. Це, знов-таки, розганяння пропагандистськими джерелами такого наративу, що відразу схоплений на вулиці опиняється в окопі. Це абсолютна неправда", - сказала вона.

Спершу у центрах комплектування мають вивірити дані людей. Далі відбувається проходження медичної комісії. При цьому в ході комісії може виявитися, що людина не підлягає мобілізації.

Другим етапом є уточнення обставин, що можуть стати підставою для відтермінування. Так, велика кількість людей має бронь, хтось має трьох дітей і є опікуном, тобто має законні підстави, щоб не опинитися в мобілізаційному ресурсі. Проте для з’ясування таких обставин необхідно з’явитися в ТЦК та подати про себе дані.

"Не сперечатися, а поставитися з розумінням до цього, що в принципі центри комплектування вийшли назустріч вам. Дуже багато хто, до речі, каже: а я не знав, що треба з’являтися і поновляти", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому в Україні почали частіше роздавати повістки.

РБК-Україна розповідало, хто має право на відстрочку.

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