Получение повестки не означает немедленной отправки на фронт, - Гуменюк

То, что гражданин Украины получил повестку, не означает, что его немедленно отправят на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк в интервью "Радио Свобода" .

"Получение повестки не означает немедленной отправки на фронт. Это опять-таки разгон пропагандистскими источниками такого нарратива, что сразу схваченный на улице оказывается в окопе. Это абсолютная неправда", - сказала она.

Вначале в центрах комплектования должны выверить данные людей. Далее идет прохождение медицинской комиссии. При этом в ходе комиссии может оказаться, что человек не подлежит мобилизации.

Вторым этапом является уточнение обстоятельств, которые могут стать основанием для отсрочки. Так, у большого количества людей есть бронь, у кто-то трое детей или он является опекуном, то есть имеет законные основания, чтобы не оказаться в мобилизационном ресурсе. Однако для выяснения таких обстоятельств необходимо явиться в ТЦК и предоставить данные.

"Не спорить, а отнестись с пониманием к этому, что в принципе центры комплектования вышли навстречу вам. Очень многие, кстати, говорят: а я не знал, что надо появляться и обновлять", - добавила Гуменюк.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему в Украине стали чаще раздавать повестки.

РБК-Украина рассказывала, у кого есть право на отсрочку.

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