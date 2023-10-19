Отримання е-рецептів спростили: перший можна отримати без візиту до лікаря

Як зазначили в прес-службі, раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. У всіх інших випадках він обов’язково мав бути фізично присутнім на прийомі у лікаря під час виписки першого електронного рецепта.

"Відтепер же ця вимога не є обовʼязковою. Виняток - пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію" - йдеться в повідомленні.

При цьому в своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Водночас рішення лікаря про дистанційне призначення ліків має обовʼязково відповідати галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ.

Електронні рецепти

Електронний рецепт – електронний медичний документ, що формується в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) на підставі внесених медичних записів про стан здоровʼя пацієнта та містить призначення лікаря пацієнтові на певний лікарський засіб.

З запровадженням електронного рецепта посилюється відповідальне вживання рецептурних лікарських засобів. Це дозволить мінімізувати прояви самолікування та недоцільного вживання рецептурних препаратів.

У жовтні Міністерство охорони здоров'я подовжило строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, з 30 до 90 календарних днів.